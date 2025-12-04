Un ómnibus con 15 pasajeros que iba con destino a Pando se incendió cuando llegaba al kilómetro 29 de la ruta 8, en Canelones.
Incendio en ómnibus con 15 pasajeros que iba a Pando: desalojaron la unidad y no hubo heridos
El ómnibus iba por el kilómetro 29 de la ruta 8 cuando comenzó el incendio en la parte trasera de la unidad. Los 15 pasajeros bajaron sin problemas y no hubo heridos.
El incendio comenzó en la parte trasera de la unidad, y los pasajeros fueron evacuados sin problemas.
Según informó Policía Caminera, no hubo heridos. El fuego fue controlado y se limitó a la parte de atrás del ómnibus.
La ruta estuvo parcialmente obstruida durante algunos minutos.
