Incendio en ómnibus con 15 pasajeros que iba a Pando: desalojaron la unidad y no hubo heridos

Incendio en ómnibus sobre ruta 8. Foto: Policía Caminera.

Un ómnibus con 15 pasajeros que iba con destino a Pando se incendió cuando llegaba al kilómetro 29 de la ruta 8, en Canelones.

El incendio comenzó en la parte trasera de la unidad, y los pasajeros fueron evacuados sin problemas.

Según informó Policía Caminera, no hubo heridos. El fuego fue controlado y se limitó a la parte de atrás del ómnibus.

La ruta estuvo parcialmente obstruida durante algunos minutos. incendio-omnibus-pando

