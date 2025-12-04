RECIBÍ EL NEWSLETTER
RUTA 8, KM 29

Incendio en ómnibus con 15 pasajeros que iba a Pando: desalojaron la unidad y no hubo heridos

El ómnibus iba por el kilómetro 29 de la ruta 8 cuando comenzó el incendio en la parte trasera de la unidad. Los 15 pasajeros bajaron sin problemas y no hubo heridos.

Incendio en ómnibus sobre ruta 8. Foto: Policía Caminera.

Un ómnibus con 15 pasajeros que iba con destino a Pando se incendió cuando llegaba al kilómetro 29 de la ruta 8, en Canelones.

El incendio comenzó en la parte trasera de la unidad, y los pasajeros fueron evacuados sin problemas.

Según informó Policía Caminera, no hubo heridos. El fuego fue controlado y se limitó a la parte de atrás del ómnibus.

La ruta estuvo parcialmente obstruida durante algunos minutos.

