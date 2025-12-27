RECIBÍ EL NEWSLETTER
Las piedras, canelones

Incendio en Las Piedras avanzó sobre un campo y amenazó varias viviendas

El fuego llegó a una de las casas pero fue extinguido por vecinos. “Empezamos a tirar el agua de la piscina”, contó uno de ellos.

 Incendio en Las Piedras, Canelones.

Un incendio se produjo en un campo en el barrio Campisteguy en Las Piedras, Canelones, a las cuatro de la tarde de este sábado. El avance de las llamas puso en riesgo a viviendas ubicadas a 300 metros. Una de las casas fue afectada pero los vecinos lograron extinguir el foco.

Uno de los vecinos dijo a Subrayado que el fuego había comenzado de forma tranquila en “cañas y mugre” que hay en el campo, pero que avanzó luego de forma repentina. “Empezamos a tirar agua de la piscina”, relató.

El hombre agregó que ya habían ocurrido otros focos pero alejados y que los bomberos los habían extinguido, pero que esta vez avanzó hacia las viviendas. No hay personas heridas.

Foto cedida a Subrayado. Incendio en taller en Prado.
Evacúan a 22 ancianos de un residencial luego de que se incendiara un taller lindero

Primero fueron los vecinos quienes lograron evitar que avance más rápido el fuego, hasta la llegada de los bomberos. Incluso personas de otros barrios se acercaron.

Sobre las siete de la tarde, el fuego fue extinguido. Ocurrió cerca de Calle Virgen Lourdes entre avenida Central y Arroyito Barrio.

