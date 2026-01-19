Incendio en Las Acacias dejó a dos familias con pérdidas totales, entre ellas un bebé prematuro y su madre

Incendio en viviendas del barrio Las Acacias dejó a dos familias con pérdidas totales. Entre los damnificados se encuentra una mujer con un bebé prematuro de 10 días y un hombre que no puede trabajar debido a problemas de salud.

Rodrigo, integrante de una de las familias afectadas, dijo a Subrayado que cuando llegó al lugar se estaba quemando todo y no pudo sacar nada.

"Intenté abrir las ventanas, saqué una garrafa y se me murió una perrita que no la pude sacar viva", contó. En su familia son cinco.

Otro de los afectados que vive con su hermano y su cuñada dijo que cuando miró se dio cuenta que se estaba prendiendo fuego todo y llamó a la Policía. "Perdí todo, televisión, todo. Heladera, la cama, todo", manifestó. Y agregó: "No puedo trabajar en construcción porque sufro de epilepsia hace 20 años y me pasan negando la pensión; tengo 53 años. Lo único que hago son changas".

El foco comenzó en un terreno lindero y se propagó rápidamente. Los vecinos reaccionaron rápido y solicitaron la presencia de Bomberos que llegaron con un coche bomba.

Fue necesaria la colaboración de un segundo coche para poder apagar las llamas.

Los interesados en colaborar con materiales, ropa y electrodomésticos pueden hacerlo a través del 096 179 917 o al 096 479 427.