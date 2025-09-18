Incendio destruyó varios salones del liceo rural en Rincón de Valentín, en Salto

Un voraz incendio causó pérdidas totales en varios salones del liceo rural de Rincón de Valentín, en Salto . Ocurrió el miércoles de tarde cuando se dictaban clases en el centro educativo que en total recibe a cerca de 200 alumnos de el pueblo y la zona.

Una falla eléctrica en la cocina comenzó a incendiar los salones, desde la sala de profesores hasta las aulas, informa el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos.

“Estábamos en clase y quedamos atrapados por el fuego y el humo, yo saqué la cabeza por la ventana para poder respirar, hicimos fuerza y destrancamos la puerta, y así pudimos salir”, contó una docente. No hubo heridos.

Varios profesores intentaron sacar algunos muebles y objetos de los salones pero fue imposible.

Con el apoyo de trabajadores del Municipio y bomberos que llegaron de Salto se logró apagar el incendio.