Incendio dejó con grandes pérdidas la casa de un hombre y su hijo pequeño con autismo; necesitan colaboración

Un padre y su hijo, que tiene autismo no verbal, vieron afectado su hogar por un incendio que causó grandes daños.

La casa no fue consumida por completo, pero necesitan colaboración para reconstruir el lugar y poder habitarlo y recuperar sus pérdidas.

Las pérdidas fueron en el cuarto, por lo tanto se quedaron sin ropa, sin lugar para dormir, muebles. Además, hay peligro de derrumbe. “Yo voy a seguir viviendo acá adentro, pero dicen que sí”, sostuvo.

“Yo compré esta casa para él, cuando tuve un accidente hace un año, y vivo con él. Vivimos él y yo. Era una felicidad enorme. Un barrio humilde, bastante feo por las situaciones que pasan alrededor, no podíamos ir a la placita con él, nada, era un lugar muy chico. Y él es autista no verbal, entonces de repente tiene sus momentos que tiene crisis y no mide nada, y en un lugar tan cerrado se pone tenso”, explicó.

Gabriel es delivery, aunque en el momento no está trabajando. “Trabajo para pizzerías, y así como esos trabajos los conseguís enseguida, también cuando los perdés, es enseguida. Hay mucha gente para trabajar de eso”, sostuvo.

Ahora que están sin cocina ni baño funcionando, por el fuego, se bañan con agua fría y usan una jarra eléctrica para cocinar o los auxilia una vecina. “La gran mayoría de los días he comido gracias a ella”, contó.

Ya hay ayuda que les han ofrecido, pero necesitan un flete para poder traer las cosas a la casa. También un ropero y materiales de construcción.

“Esta casa es todo para nosotros, es su ambiente, es su lugar”, expresó. El número para comunicarse con la familia es 095 515 934.