HUMO AFECTA EL TRÁNSITO

Incendio de campo en Neptunia Norte afecta visibilidad en ruta 34: hay desvíos y Bomberos trabaja en el lugar

El tránsito es desviado por la ruta 87, informó la Policía Caminera. Desde Bomberos indicaron que el fuego aún no fue controlado.

incendio-ruta-34-foto-caminera

Bomberos trabaja en el combate a un incendio de campo en Neptunia Norte. El humo afecta la visibilidad en la zona e impide el paso por la ruta 34, por lo que Policía Caminera desvía los vehículos por la 87.

La zona donde se produce el desvío es a la altura del kilómetro 47 de ruta 34.

Desde la Dirección Nacional de Bomberos informaron que el fuego aún no fue controlado, pero que hasta el momento no hay riesgo de afectación de personas ni viviendas.

Trabajan destacamentos de Parque del Plata y Solymar, desde el mediodía de este jueves. Son unas 15 hectáreas afectadas.

Se trata de una zona de chircas y pajonales, que dificultan el acceso por varios sectores, por lo que debe hacerse a pie.

También trabajan con coordinación de maquinaria pesada de la Intendencia de Canelones y un helicóptero con helibalde. Realizan líneas cortafuego y tareas pie a tierra.

