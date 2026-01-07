Incendio afectó las instalaciones de "Tierra de sueños" y piden colaboración para reconstruir la granja ecológica

"Tierra de sueños" en Toledo Chico, donde se lleva a cabo un proyecto de ecología cultural, sufrió pérdidas por un incendio y solicitan colaboración.

Allan Intrioni, creador de "Tierra de sueños", contó que se trata de una granja educativa con un sector de construcción con materiales ecológicos y una parte productiva con plantíos de diferente siembra y con distintas técnicas, como acuaponia, hidroponia, aeroponia o huerta orgánica, entre otras.

El proyecto se inició hace ocho años y desde hace cinco concurren personas de varios países para aprender de sus técnicas productivas, afirmó.

Intrioni indicó que el aprendizaje que tiene lugar en "Tierra de sueños" es diferente. El proyecto se financia con sus aportes personales y donaciones que reciben.

El incendio ocurrió el 31 de diciembre. El fuego afectó un basural distante unos 500 metros del predio de la granja, pero el viento llevó el fuego hasta sus instalaciones, afectando toda la parte productiva, los galpones y los bosques, pero lograr salvar las casas.

Perdieron todas las herramientas. Para colaborar, al celular 095 556 330 o a través de Instagram: @tierradesuenos.uy.