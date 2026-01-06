RECIBÍ EL NEWSLETTER
KM 87 DE RUTA 11

Incendio afectó instalaciones de fábrica de insumos y servicios para productores lecheros en Santa Lucía

El fuego se concentró en un contenedor con materiales y herramientas, cerca de silos y depósitos linderos. El trabajo de Bomberos evitó la propagación.

incendio-prolesa-santa-lucia-bomberos

Un incendio afectó este martes de tarde instalaciones de la fábrica Prolesa, ubicada en el kilómetro 87 de la ruta 11 en Santa Lucía, que se dedica a proveer insumos y servicios para los productores lecheros remitentes a Conaprole.

Minutos después de las 13 horas, personal del destacamento de Bomberos de Canelones concurrió al siniestro y una vez en el lugar constató que el fuego afectaba un contenedor con materiales y herramientas, cerca de silos y depósitos linderos, con riesgo de propagación.

El rápido accionar de Bomberos permitió controlar la situación y evitar la afectación de depósitos linderos y otras instalaciones de la planta, informó la Dirección Nacional de Bomberos en un comunicado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Bomberos trabaja en incendio en Malvín Norte.
Bomberos combatió incendio de campo en Malvín Norte, mientras vecinos pidieron a la IMM que limpie el lugar

El incendio no dejó personas lesionadas.

