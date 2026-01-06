Incendio afectó instalaciones de fábrica de insumos y servicios para productores lecheros en Santa Lucía

Un incendio afectó este martes de tarde instalaciones de la fábrica Prolesa, ubicada en el kilómetro 87 de la ruta 11 en Santa Lucía, que se dedica a proveer insumos y servicios para los productores lecheros remitentes a Conaprole.
El fuego se concentró en un contenedor con materiales y herramientas, cerca de silos y depósitos linderos. El trabajo de Bomberos evitó la propagación.
Minutos después de las 13 horas, personal del destacamento de Bomberos de Canelones concurrió al siniestro y una vez en el lugar constató que el fuego afectaba un contenedor con materiales y herramientas, cerca de silos y depósitos linderos, con riesgo de propagación.
El rápido accionar de Bomberos permitió controlar la situación y evitar la afectación de depósitos linderos y otras instalaciones de la planta, informó la Dirección Nacional de Bomberos en un comunicado.
El incendio no dejó personas lesionadas.
