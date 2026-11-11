Un incendio afecta en la noche de este miércoles el shopping de Colonia.
Incendio afecta el shopping de Colonia; Bomberos trabaja para extinguir el fuego
Carlos Lecueder dijo a Subrayado que se trató de un accidente eléctrico en el entrepiso del local. Al momento las llamas abarcan un 50% del centro comercial.
Carlos Lecueder indicó a Subrayado que se trató de accidente eléctrico en el entrepiso del local, que el sistema del shopping se activó, pero el fuego corrió muy rápido y no se puedo detener.
Lecueder destacó que, al momento, no hay personas heridas.
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Las llamas abarcan al momento un 50% del centro comercial.
Personal de Bomberos trabaja en el lugar para extinguir las llamas.
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