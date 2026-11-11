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ACCIDENTE ELÉCTRICO

Incendio afecta el shopping de Colonia; Bomberos trabaja para extinguir el fuego

Carlos Lecueder dijo a Subrayado que se trató de un accidente eléctrico en el entrepiso del local. Al momento las llamas abarcan un 50% del centro comercial.

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Un incendio afecta en la noche de este miércoles el shopping de Colonia.

Carlos Lecueder indicó a Subrayado que se trató de accidente eléctrico en el entrepiso del local, que el sistema del shopping se activó, pero el fuego corrió muy rápido y no se puedo detener.

Lecueder destacó que, al momento, no hay personas heridas.

Los ómnibus y camiones consumidos por el incendio. Foto: captura de pantalla de video de Bomberos.
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Un gran incendio destruyó ómnibus y camiones en un estacionamiento de Garzón y Batlle y Ordóñez

Las llamas abarcan al momento un 50% del centro comercial.

Personal de Bomberos trabaja en el lugar para extinguir las llamas.

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