Incendio afecta el shopping de Colonia; Bomberos trabaja para extinguir el fuego

Un incendio afecta en la noche de este miércoles el shopping de Colonia.

Carlos Lecueder indicó a Subrayado que se trató de accidente eléctrico en el entrepiso del local, que el sistema del shopping se activó, pero el fuego corrió muy rápido y no se puedo detener.

Lecueder destacó que, al momento, no hay personas heridas.

Las llamas abarcan al momento un 50% del centro comercial. Personal de Bomberos trabaja en el lugar para extinguir las llamas. Bomberos trabaja para combatir incendio en el shopping de Colonia. Los trabajadores del lugar fueron evacuados. Estiman que más del 50% fue arrasado por las llamas, informa el corresponsal de Subrayado, Willy Artus. https://t.co/2Ctda6j3lj — Subrayado (@Subrayado) November 11, 2026

Temas de la nota incendio

Colonia

shopping