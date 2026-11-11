"Siempre estoy trabajando y, por ahora, no me planteo la renuncia", aseguró Cristina Lustemberg

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aseguró este miércoles que no se ha planteado renunciar a su cargo tras la resolución firmada el 10 de noviembre por ella y el presidente Yamandú Orsi por la que se revoca su decisión del 1º de octubre de 2025, a través de la cual redujo de cinco a tres los años de inhabilitación de la anestesista Inés Miralles, condenada a 24 meses de libertad a prueba por la muerte de la pediatra Soledad Barrera tras una cirugía de vesícula.

"Por ahora, yo estoy trabajando acá. Siempre estoy trabajando y, por ahora, no me planteo la renuncia, y la disposición siempre la tiene el presidente de la República", afirmó Lustemberg al ser consultada sobre la posibilidad de renunciar a su cargo por este hecho.

Cuando se le preguntó en Artigas con respecto al tiempo transcurrido entre la decisión de reducir a tres años la inhabilitación de Miralles, adoptada el 1º de octubre de 2025, y la resolución de revocar ese acto y mantener en cinco años la inhabilitación, firmada junto al presidente Orsi el 10 de noviembre de 2026, Lustemberg sostuvo que "el tiempo, es el tiempo que llevan los procesos administrativos y la justicia, que quizás no son los que nosotros esperamos", indicó y aseguró que había procesos sobre el caso que no tenían conocimiento.

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Lustemberg sostuvo que la resolución firmada con Orsi, que ratificó la inhabilitación a Miralles por cinco años, la ministra dijo que se tomó "ante hechos que fueron apareciendo después que yo firmé la reducción de los tres años (de inhabilitación)".

"Nunca dudé de la gravedad de los hechos, de cómo fue el manejo. Solamente fue el quantum de la sanción, siempre bajo la valoración de la Unidad Académica de Anestesiología", dijo. "Al surgir otros elementos a lo largo después de firmada mi resolución en octubre del año 2025 y la mamá de Soledad Barrera, haciendo de garantías que tiene el Uruguay, presentó un recurso de revocación ante el Poder Ejecutivo", indicó.

Con un informe jurídico elevado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) se trabajó con Jurídica y Presidencia de la República, y en acuerdo con Orsi, se resolvió ratificar los cinco años de inhabilitación como había planteado inicialmente la Comisión Honoraria de Salud Pública, dijo Lustemberg.

"Es un caso doloroso para una familia que perdió a su hija, para otra familia que también tiene un sufrimiento", sostuvo al expresar sus condolencias por una situación "dolorosa y trágica".

El director general del MSP, Rodrigo Márquez, le comunicó la resolución a la madre de Soledad, Rosario Barrera, antes de que fuera publicada la información y le ofreció conversar sobre el tema, destacó la ministra.