RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Hubo perjuicios muy serios"

Bancada del Partido Nacional resolvió interpelar a la ministra Lustemberg por el caso de la anestesista

"El señor Presidente de la Republica confirma que la grave decisión de la ministra fue equivocada", señala el comunicado de los diputados blancos pero cuestiona que Orsi la respalde.

Cristina-Lustemberg-MSP-julio

La bancada del Partido Nacional resolvió interpelar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el caso de la anestesista Inés Miralles. La misma estará a cargo del representante Federico Cassaretto. "Hubo perjuicios muy serios", señalan los blancos.

En 2023, la pediatra Soledad Barrera falleció tras someterse a una cirugía, lo que derivó en un caso por el que fue condenada por mala praxis la anestesista Inés Miralles. La ministra Cristina Lustemberg había resuelto reducir de cinco a tres años la inhabilitación de la profesional involucrada en la operación, pero esto fue revocado por el presidente Yamandú Orsi este martes.

"Reducir la sanción a una médica condenada penalmente de homicidio culposo por mala praxis, implica que los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud pierdan las garantías sanitarias", afirman los diputados.

el partido nacional repudio la agresion a valeria ripoll y reclamo explicaciones al inau
Seguí leyendo

El Partido Nacional repudió la agresión a Valeria Ripoll y reclamó explicaciones al INAU

"El señor Presidente de la Republica confirma que la grave decisión de la ministra fue equivocada, pero al respaldarla políticamente avala que la salud pública de nuestro país se maneje por intereses corporativos", señala el comunicado del Partido Nacional sobre la interpelación.

También se refirieron a las expresiones tanto de Orsi como de Lustemberg respecto a que la decisión inicial sobre Miralles no generó perjuicio. "Olvida el sufrimiento padecido por la familia Barrera fruto de su accionar. Olvida el descreimiento y pérdida de prestigio de la institución que debe conducir. Olvida la renuncia de once prestigiosos médicos y académicos integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública".

Temas de la nota

Lo más visto

video
Segundo conductor con heridas graves

Mueren una pareja y su hija de dos años tras choque frontal entre dos autos en ruta 12 de Canelones
CANELONES

Imputaron al conductor que causó la muerte de un motociclista en la ruta Interbalnearia este lunes
LLUEVE ESTE MIÉRCOLES

Nubel Cisneros: desmejora el tiempo con lluvias y tormentas aisladas en varias zonas del país
"La gente vino, puntual, y se fue"

"Parecía un pueblo fantasma": comerciantes de Paysandú no tuvieron las ventas que esperaban por la visita del papa León XIV
MONTEVIDEO

Arresto ciudadano en Punta Carretas: delincuente intentó robar a un hombre y fue retenido hasta que llegó la Policía

Te puede interesar

Siempre estoy trabajando y, por ahora, no me planteo la renuncia, aseguró Cristina Lustemberg video
TRAS EL CASO BARRERA

"Siempre estoy trabajando y, por ahora, no me planteo la renuncia", aseguró Cristina Lustemberg
Bancada del Partido Nacional resolvió interpelar a la ministra Lustemberg por el caso de la anestesista
"Hubo perjuicios muy serios"

Bancada del Partido Nacional resolvió interpelar a la ministra Lustemberg por el caso de la anestesista
Yamandú Orsi dijo que el MSP fue inducido a error al bajarle años de inhabilitación a la anestesista Miralles
GOBIERNO

Yamandú Orsi dijo que el MSP fue "inducido a error" al bajarle años de inhabilitación a la anestesista Miralles

Dejá tu comentario