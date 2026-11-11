Bancada del Partido Nacional resolvió interpelar a la ministra Lustemberg por el caso de la anestesista

La bancada del Partido Nacional resolvió interpelar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el caso de la anestesista Inés Miralles. La misma estará a cargo del representante Federico Cassaretto. "Hubo perjuicios muy serios", señalan los blancos.

En 2023, la pediatra Soledad Barrera falleció tras someterse a una cirugía, lo que derivó en un caso por el que fue condenada por mala praxis la anestesista Inés Miralles. La ministra Cristina Lustemberg había resuelto reducir de cinco a tres años la inhabilitación de la profesional involucrada en la operación, pero esto fue revocado por el presidente Yamandú Orsi este martes.

"Reducir la sanción a una médica condenada penalmente de homicidio culposo por mala praxis, implica que los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud pierdan las garantías sanitarias", afirman los diputados.

"El señor Presidente de la Republica confirma que la grave decisión de la ministra fue equivocada, pero al respaldarla políticamente avala que la salud pública de nuestro país se maneje por intereses corporativos", señala el comunicado del Partido Nacional sobre la interpelación.

También se refirieron a las expresiones tanto de Orsi como de Lustemberg respecto a que la decisión inicial sobre Miralles no generó perjuicio. "Olvida el sufrimiento padecido por la familia Barrera fruto de su accionar. Olvida el descreimiento y pérdida de prestigio de la institución que debe conducir. Olvida la renuncia de once prestigiosos médicos y académicos integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública".