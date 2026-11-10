Diputado del FA consideró "acertada" la decisión de Orsi y dijo que pedir la renuncia de Lustemberg es "oportunismo político"

El diputado del Frente Amplio, Luis Gallo, consideró "acertada" la resolución del presidente Yamandú Orsi de revocar la decisión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que había bajado de cinco a tres años la inhabilitación a la anestesista Inés Miralles, condenada a 24 meses de libertad a prueba por mala praxis en una cirugía en la que murió la pediatra Soledad Barrera en 2023.

"Fue muy positivo volver a lo que 15 expertos analizaron durante un par de años la mala praxis de la anestesista y, en función de eso, la Comisión de Salud Pública asesoró al Ministerio, cinco años (de inhabilitación). Después, también por resolución de Jurídica, se tomó que había una desproporción en la cantidad de años, se bajó a tres", indicó.

Según Gallo, la decisión inicial de Lustemberg motivó que muchos estuvieran en contra de lo resuelto, más allá de las explicaciones de la ministra que señalaban que se trataba de un tema jurídico y no de voluntad propia.

"Es netamente oportunismo político, es impensado que hace dos horas que esta noticia se conoce ya esté la oposición pidiendo la renuncia de la ministra", cuestionó.