Incendio en acceso a Machu Picchu deja un fallecido y dos heridos, según Bomberos

Un incendio forestal que amenazaba la principal vía de acceso a la ciudadela de Machu Picchu, en el sur de Perú, fue extinguido tras dejar un muerto y dos heridos, informaron este domingo los bomberos.

El fuego se inició el viernes por el Valle Sagrado de los Incas, en la región de Cusco, donde se encuentra la estación de trenes de Ollantaytambo, la más transitada para llegar a Machu Picchu.

"Tras intensas horas de combate ininterrumpido se confirma que el incendio forestal ha sido totalmente controlado", indicó un comunicado de la Comandancia de Bomberos del Cusco.

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"Las operaciones en terreno lograron frenar el avance del fuego y neutralizar los puntos críticos que amenazaban la zona", señaló el reporte publicado en redes sociales.

El operativo para controlar el fuego implicó el despliegue decenas de bomberos, policías y ejército.

El jefe de la Oficina Regional de Gestión de Desastres y Seguridad del Cusco, Miguel Osco, dijo a la radio RPP que la causa del incendio fue la quema de maleza que los agricultores hacen en esta época del año para ganar terrenos de cultivo.

La ciudadela de Machu Picchu es el principal sitio turístico de Perú, con cerca de tres millones de visitantes por año.

FUENTE: AFP