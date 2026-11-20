El sobrecalentamiento de una caldera eléctrica motivó la intervención de Bomberos este viernes de tarde en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT).
Bomberos intervino por gran concentración de humo por sobrecalentamiento de caldera eléctrica en el INOT
Una llamada al 911 alertó lo que en principio se pensó que era un incendio. Varios equipos fueron desplegados hasta el lugar y lograron controlar la situación.
Una llamada al 911 alertó lo que en principio se pensó que era un incendio debido a la gran concentración de humo. Varios equipos de Bomberos fueron desplegados hasta el lugar.
La actuación de los efectivos logró enfriar la caldera y controlar la situación. Voceros de Bomberos señalaron que no llegó a producirse un incendio. No hubo personas lesionadas ni afectadas.
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