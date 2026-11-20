El sobrecalentamiento de una caldera eléctrica motivó la intervención de Bomberos este viernes de tarde en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT).

Una llamada al 911 alertó lo que en principio se pensó que era un incendio debido a la gran concentración de humo. Varios equipos de Bomberos fueron desplegados hasta el lugar.

La actuación de los efectivos logró enfriar la caldera y controlar la situación. Voceros de Bomberos señalaron que no llegó a producirse un incendio. No hubo personas lesionadas ni afectadas.

El sobrecalentamiento de una caldera eléctrica motivó la intervención de Bomberos en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT). Los detalles con @Guillelorenzo20. pic.twitter.com/23jo6dQaox — Subrayado (@Subrayado) November 20, 2026

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