La televisión uruguaya tuvo su primera edición de los premios Martín Fierro, creados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en una fiesta que reunión a figuras de la televisión y radio de casi todos los medios, Para la organización de la fiesta, APTRA hizo un acuerdo con la productora “DK44” del productor Fabián Esperón.

Por medios de comunicación, los premios se distribuyeron así:

Canal 10 (5 premios): conductora, programa de entretenimiento, programa de debate, producción integral y panelista.

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Canal 4 (5 premios): programa periodístico, magazine, cronista de exteriores, noticiero y programa de viajes.

Canal 12 (5 premios): conductor, reality, programa deportivo, humorístico y revelación.

Canal 5 (1 premio): programa de interés general.

VTV (1 premio): programa de interés cultural.

FM Del Sol (2 premios): interés general y humorístico.

Radio Sarandí (1 premio): informativo.

Sport 890 (1 premio): deportivo.

Azul FM (1 premio): conducción.

El Observador (1 premio): streaming de actualidad.

Aweno TV (1 premio): streaming de interés general.

El Espectador (1 premio): streaming de deportivo.

UnderTake Media (1 premio): conductor de streaming.

Trimax Media (1 premio): contenido digital.

Aparte hubo menciones especiales y homenajes fueras de las ternas.

La votación la hacían los socios argentinos de APTRA y los uruguayos que integraron un jurado de 21 uruguayos al que se denominó “Cámara de Notables de Medios del Uruguay (Canomeu).

La noche transcurrió con la entrega de premios con el siguiente orden, alternando con distinciones y homenajes:

Programa cultural: Pasión de Carnaval.

Programa turístico: En la ruta.

Interés general en radio: No toquen nada.

Homenaje a la trayectoria: Sergio Puglia.

Cronista de exteriores: Nicolás González.

Interés general en streaming: Weno que pasó.

Deportivo en streaming: Tuya y mía de El Espectador Deportes.

Programa informativo en radio: Informativo Sarandí.

Deportivo en radio: 100% deporte.

Los más "elegantes" de la noche: Victoria Rodríguez y Julio Ríos.

Revelación televisiva: Celina Pereyra.

Humorista en radio: Pablo Fabregat.

Panelista de Televisión: Natalie Yoffe.

Programa de debate: Polémica en el bar.

Homenaje a Carlos Perciavalle.

Programa de entretenimiento: Sonríe, te estamos grabando.

Programa humorístico en televisión: La culpa es de Colón.

Producción integral en TV: La Voz Uruguay .

Homenaje al programa argentino LAM.

Programa político en televisión: Todas las voces.

Programa de interés general: Historias propias de Canal 5 .

Magazine: Algo Contigo.

Homenaje a Fátima Flores.

Conducción radial: Orlando Petinatti.

Conductor de streaming: Richard Galeano.

Contenido digital en redes: Trimax.

Martín Fierro de Platino: Natalia Oreiro.

In Memoriam: el recuerdo de figuras nacionales. Diego Coronel –ganador de Got Talent Uruguay– cantó en vivo “Honrar la vida” y proyectaron imágenes de figuras de los medios fallecidos, entre los que estaban Ruben Rada, Eduardo D' Angelo, Ana Nahum, Alberto Sonsol, Omar Gutiérrez, Omar Varela, Jorge Da Silveira, Cristina Morán, Jorge Traverso, Jackie Rodríguez Stratta y Cacho de la Cruz.

Conductor televisivo: Maxi de la Cruz.

Conductora de televisión: Noelia Etcheverry.

Programa deportivo: Polideportivo.

Noticiero de la televisión: Telenoche.

Reality: ¿Quién es la máscara?

Martin Fierro de Oro: Maxi de la Cruz.