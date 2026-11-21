Los Ministerios de Ambiente (MA) y de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) trabajan en la prohibición de la introducción, producción, reproducción, comercialización, importación y plantación de cuatro especies exóticas invasoras a partir del 1º de julio de 2027.

Se trata de las especies ligustro (Ligustrum lucidum), ligustrina (Ligustrum sinense), acacia negra (Gleditsia triacanthos) y zarzamora (Rubus ulmifolius). "Estas especies se dispersan con facilidad, forman masas densas que desplazan a la flora nativa e impiden la regeneración del monte", afirma Ambiente. El ligustro y la acacia negra son las especies exóticas más frecuentes en los bosques nativos del país.

Si bien la prohibición regirá a partir de julio de 2027, de acuerdo a lo previsto en el artículo 137 de la Rendición de Cuentas de 2025, exhortan a los gobiernos departamentales, municipios, viveros y a la población desde ya a no plantar ni comercializar estas especies, y a optar por especies nativas en el arbolado público, plazas, veredas y jardines. En diciembre, convocarán a instituciones vinculadas al tema.

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