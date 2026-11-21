Cinco delincuentes fuertemente armados coparon un abasto de carne ubicado en la entrada a la ciudad de Los Cerrillos, departamento de Canelones.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Subrayado , el hecho ocurrió sobre las 7 de la mañana de este sábado. Los copadores llegaron en un auto y aprovecharon que salía un camión con mercadería para ingresar a la planta industrial, ubicada en Benito Nardone casi General Artigas.

Una vez adentro, golpearon al trabajador que estaba en el portón y entraron a la planta. Con las armas de fuego, amenazaron al propietario y a más de una decena de trabajadores que se encontraban en el lugar.

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Estuvieron unos diez minutos adentros. Algunos de los delincuentes fueron muy violentos y exigían la entrega del dinero. Finalmente, se retiraron del lugar con una cantidad de dinero que se trata de determinar, según se expresó.

En el hecho trabajó personal de la seccional 3ª con apoyo de la comisaría 4ª de Las Piedras. En tanto, personal del Área de Investigaciones de Las Piedras busca identificar y dar con los delincuentes que cometieron el atraco.