Este domingo 22 de noviembre, se realizan las elecciones de los representantes sociales por los trabajadores, jubilados y pensionistas, y empresarios en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS). El voto es obligatorio y en caso de no poder justificar la no emisión del sufragio, se deberá pagar la multa que serán a partir de 1.900 pesos.

Por eso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que recuerda que de acuerdo a la ley 17.113, el empleador deberá dar al menos dos horas para que sus trabajadores puedan ir a votar este domingo.

La normativa establece en su artículo 94 que "los funcionarios públicos, propietarios, directores y administradores de establecimientos comerciales o industriales y todo patrono, deberán conceder a los inscriptos habilitados para votar, que estén bajo su dependencia, un término no menor de dos horas para que concurran a votar en sus respectivos circuitos, sin perjuicio de los haberes o jornales que les correspondan".

El tiempo proporcionado podrá extenderse, según el caso, y podrá utilizarse para votar donde se está radicado. En caso contrario, deberá realizarse el traslado, subraya el MTSS.

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