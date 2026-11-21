El Ministerio del Interior desplegará 2.460 policías, más de 100 autos y diez ómnibus en el marco del operativo de seguridad por las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) que se celebran este domingo 22 de noviembre.

La Policía Nacional dispondrá de un importante despliegue de recursos humanos y logísticos para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral, indicó este sábado el Ministerio del Interior.

Los efectivos policiales cumplirán con las tareas de seguridad y apoyo en el marco de la instancia electoral, mientras que la disponibilidad de vehículos permitirá asegurar la movilidad y el traslado de los funcionarios destinados al operativo en todo el país.