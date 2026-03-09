RECIBÍ EL NEWSLETTER
CUENTO DEL TÍO

Mujer de 78 años denunció a vecina policía que iba a ser estafada; los efectivos llegaron y tras persecución detuvieron a 3 delincuentes

La maniobra mediante el cuento del tío logró frustrarse ya que la mujer se dio cuenta que no era su nieto el que la había llamado por teléfono; los tres individuos fueron imputados.

Frustraron una estafa mediante el cuento del tío en el departamento de Canelones. La víctima de 78 años advirtió la situación a una vecina que es funcionaria policial.

La fiscal Irena Penza dijo a Subrayado que el caso terminó en una persecución y con la detención de 3 personas por delitos de daños a un móvil policial y atentado. La investigación terminó con la imputación por tenencia y tráfico de armas de fuego y municiones.

La mujer recibió una llamada por el teléfono de línea y se dio cuenta que algo estaba pasando porque se hicieron pasar por su nieto y no era la voz de él. Penza comentó que la damnificada pidió ayuda a una vecina que es policía e inmediatamente efectivos del Área de Investigaciones llegaron al lugar. Luego de una persecución de dos cuadras que terminó con un choque detuvieron a los individuos.

"Cuando la Policía le da la voz de alto, la persona que se estaba haciendo pasar por un contador empieza a correr y la Policía lo corre pie a tierra también. Dos de las personas imputadas fueron por asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración con un delito de estafa en grado de tentativa y la tercera persona era primaria, pero tuvo una condena de 11 meses de prisión que se cumplirían de manera mixta", señaló.

Dos de estas personas eran reincidentes.

