Incautan en Salto contrabando de cigarrillos, cremas y desodorantes

En Salto, cerca del arroyo Las viudas, personal de Prefectura del departamento que patrullaba la zona observó una camioneta Peugeot Partner que circulaba cargada con varios bultos.

Cuando los ocupantes del vehículos vieron al personal de prefectura, emprendieron a la fuga marcha atrás y se detuvieron a 200 metros aproximadamente.

Allí se bajaron del auto y se dieron a la fuga.

En la camioneta los efectivos encontraron 21 bultos con cigarrillos Gift 51, cremas y desodorantes.

La fiscal de 3er. Turno subrogante dra. Karen Escobar dispuso dar intervención a la administración de Aduanas de Salto para la valoración primaria y documentación, generar evento en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública por contrabando; tomar declaración bajo acta a los funcionarios policiales actuantes y aprehensores.

Además incautar la mercadería y el vehículo, los cuales quedarán a disposición de la administración de Aduanas de Salto, constatar cámaras de vigilancia de la zona y del Ministerio del interior para determinar la ruta que pudo haber realizado y averiguar con Dinavi posible pasos de peaje.