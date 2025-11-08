Incautaron 54 aves autóctonas que estaban en cautiverio en una vivienda de Maldonado

Un operativo conjunto permitió la incautación de 54 aves que eran mantenidas en cautiverio en una vivienda de Maldonado . Entre los ejemplares, había el cardenal amarillo, una especie catalogada como prioritaria para la conservación en Uruguay.

Las aves eran capturadas con tramperos y redes invisibles ubicadas en montes nativos en la zona de Pan de Azúcar, Sierra de las Animas y cantera Carrara, luego eran trasladadas en ómnibus hasta Minas y de ahí a dos lugares donde permanecían en cautiverio hasta su venta. De acuerdo a su especie, tenían un valor de venta de entre 4.000 y 6.000 pesos.

Las aves incautadas fueron trasladadas a la Estación de Cría de Fauna Autóctona (ECFA) de Pan de Azúcar. Permanecerán en cuarentena hasta que se evalúe su estado sanitario y se pueda asegurar su bienestar.

Valeria Uriarte, funcionaria de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente indicó que "al momento, todas parecen estar saludables. Luego de la cuarentena se analizará, según la especie y su origen (si son nativas o exóticas), si pueden ser liberadas en su ambiente correspondido. En caso contrario, permanecerán bajo cuidado en ECFA".

En el operativo conjunto llevado a cabo en Lavalleja participaron el Ministerio de Ambiente, la Brigada de Seguridad Rural, la Dirección de Gestión Ambiental de Maldonado, la dirección de la ECFA, la Unidad Investigativa de Seccional 1ª de Minas.