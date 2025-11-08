RECIBÍ EL NEWSLETTER
HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE

ALUR abrió un llamado para contratar al nuevo gerente general de la empresa; los requisitos

Las solicitudes de postulación se reciben hasta el 27 de noviembre a través del estudio CPA Ferrere.

alur-tanques-planta

La empresa Alcoholes del Uruguay (ALUR), integrante del grupo Ancap, abrió el proceso de selección para el cargo de gerente general tras el alejamiento de Álvaro Lorenzo, el pasado 24 de octubre.

El llamado apunta a un profesional universitario en Ingeniería, Ciencias Económicas o carreras afines, con formación de posgrado en Gestión Empresarial, Dirección Estratégica, Liderazgo o Energías Renovables.

Además, se requiere experiencia comprobada en cargos gerenciales en empresas industriales, preferentemente vinculadas a biocombustibles, agroindustria o energía, así como liderazgo en procesos de transformación organizacional y excelencia operacional (Lean, Six Sigma, Kaizen).

Incendio forestal. Foto: archivo Subrayado.
Seguí leyendo

Ante las altas temperaturas, el Sinae recuerda que rige la prohibición de realizar quemas al aire libre

El cargo demanda dominio avanzado de inglés y disponibilidad para realizar viajes nacionales y regionales.

"La posición implica liderar la estrategia corporativa de ALUR, garantizando su sostenibilidad económica, ambiental y social, y consolidando una gestión moderna, eficiente y orientada al crecimiento en biocombustibles, energías renovables y productos industriales derivados. El rol ofrece la oportunidad de dirigir una empresa clave en la matriz energética del país, con impacto directo en la transformación del sector y en la consolidación de un modelo productivo sostenible", destaca la convocatoria.

Las solicitudes de postulación se reciben hasta el 27 de noviembre a través del estudio CPA Ferrere en el siguiente enlace: https://clientes.cpaferrere.com/jobs/403870-gerente-a-general-para-alur

Temas de la nota

Lo más visto

video
PREPARA DENUNCIA EN REINO UNIDO

Jorge Díaz afirmó que la liquidación de Eurocommerce, garantía de Cardama, "era algo que esperábamos"
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Ocho personas detenidas por estafar a una financiera; sacaban préstamos con recibos de sueldo falsos
INTERIOR PIDE COLABORACIÓN

Recluso que cumplía pena por homicidio tuvo salida autorizada para ir al médico, rompió su tobillera y se fugó
Policiales

La Policía tiene identificados a mayores y menores de edad que cometieron agresiones en la Escuela 123
TERCER DÍA CONSECUTIVO

Se mantiene el paro de 24 horas este lunes en todas las escuelas de Montevideo

Te puede interesar

Orsi mantuvo una reunión bilateral con el subsecretario de Estado de Estados Unidos en Bolivia
ASUNCIÓN DE RODRIGO PAZ

Orsi mantuvo una reunión bilateral con el subsecretario de Estado de Estados Unidos en Bolivia
Foto: Vertedero municipal / Archivo / Intendencia de Salto
EXTREMIDAD INFERIOR

Encontraron restos humanos en el vertedero municipal de la ciudad de Salto
Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que apareció a la altura de la Playa del Gas
GRAN BRETAÑA Y CIUDADELA

Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que apareció a la altura de la Playa del Gas

Dejá tu comentario