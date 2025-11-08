ALUR abrió un llamado para contratar al nuevo gerente general de la empresa; los requisitos

La empresa Alcoholes del Uruguay ( ALUR ), integrante del grupo Ancap , abrió el proceso de selección para el cargo de gerente general tras el alejamiento de Álvaro Lorenzo, el pasado 24 de octubre.

El llamado apunta a un profesional universitario en Ingeniería, Ciencias Económicas o carreras afines, con formación de posgrado en Gestión Empresarial, Dirección Estratégica, Liderazgo o Energías Renovables.

Además, se requiere experiencia comprobada en cargos gerenciales en empresas industriales, preferentemente vinculadas a biocombustibles, agroindustria o energía, así como liderazgo en procesos de transformación organizacional y excelencia operacional (Lean, Six Sigma, Kaizen).

El cargo demanda dominio avanzado de inglés y disponibilidad para realizar viajes nacionales y regionales.

"La posición implica liderar la estrategia corporativa de ALUR, garantizando su sostenibilidad económica, ambiental y social, y consolidando una gestión moderna, eficiente y orientada al crecimiento en biocombustibles, energías renovables y productos industriales derivados. El rol ofrece la oportunidad de dirigir una empresa clave en la matriz energética del país, con impacto directo en la transformación del sector y en la consolidación de un modelo productivo sostenible", destaca la convocatoria.

Las solicitudes de postulación se reciben hasta el 27 de noviembre a través del estudio CPA Ferrere en el siguiente enlace: https://clientes.cpaferrere.com/jobs/403870-gerente-a-general-para-alur