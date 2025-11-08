RECIBÍ EL NEWSLETTER
EXTREMIDAD INFERIOR

Encontraron restos humanos en el vertedero municipal de la ciudad de Salto

El hallazgo ocurrió este viernes luego de una llamada al 911. Los restos corresponderían a una extremidad inferior. La Fiscalía y la Policía trabajan en el caso.

Foto: Vertedero municipal / Archivo / Intendencia de Salto

Foto: Vertedero municipal / Archivo / Intendencia de Salto

La Policía de Salto encontró restos humanos este viernes de tarde en el vertedero municipal. El hallazgo ocurrió próximo a las 18 horas cuando el personal policial concurrió al lugar luego de una llamada al Servicio de Emergencias 911.

La comunicación alertó a la Policía sobre la presencia de restos de lo que sería una extremidad inferior encontrada entre los residuos, informó el corresponsal de Subrayado en Salto, Hugo Lemos.

El personal policial concurrió al lugar y confirmó el hallazgo. Enterada la Fiscalía departamental de turno, dispuso la intervención de Policía Científica, de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Salto y la pericia de médico forense.

