RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Caza ilegal en Maldonado: incautaron una camioneta, armas y seis animales muertos: carpincho, venados y mulitas

El operativo de la Brigada de Seguridad Rural de Maldonado ocurrió a las 5:30 de la mañana este sábado en el kilómetro 27 de la ruta 39.

caza-ilegal-maldonado

Cuatro hombres fueron detenidos por la Brigada de Seguridad Rural de Maldonado a las 5:30 de la mañana este sábado en el kilómetro 27 de la ruta 39 durante un operativo de rutina en zonas rurales del departamento.

Cuando los efectivos policiales inspeccionaron la caja de la camioneta en la que se desplazaban encontraron debajo de ramas y vegetación un carpincho, tres venados y dos mulitas muertos, producto de caza ilegal.

Los cuatro hombres no tenían antecedentes penales. Uno de ellos, llevaba un rifle sin la guía correspondiente vigente. La Policía incautó las armas, el vehículo y los animales muertos.

investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que aparecio a la altura de la playa del gas
Seguí leyendo

Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que apareció a la altura de la Playa del Gas

Ante lo expuesto, se procedió a la intervención de los cuatro individuos, así como a la incautación del armamento y de las piezas animales. Enterada la Fiscalía de 1º turno de Maldonado, dispuso que el procedimiento continuara por la vía administrativa.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PREPARA DENUNCIA EN REINO UNIDO

Jorge Díaz afirmó que la liquidación de Eurocommerce, garantía de Cardama, "era algo que esperábamos"
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Ocho personas detenidas por estafar a una financiera; sacaban préstamos con recibos de sueldo falsos
INTERIOR PIDE COLABORACIÓN

Recluso que cumplía pena por homicidio tuvo salida autorizada para ir al médico, rompió su tobillera y se fugó
Policiales

La Policía tiene identificados a mayores y menores de edad que cometieron agresiones en la Escuela 123
TERCER DÍA CONSECUTIVO

Se mantiene el paro de 24 horas este lunes en todas las escuelas de Montevideo

Te puede interesar

Orsi mantuvo una reunión bilateral con el subsecretario de Estado de Estados Unidos en Bolivia
ASUNCIÓN DE RODRIGO PAZ

Orsi mantuvo una reunión bilateral con el subsecretario de Estado de Estados Unidos en Bolivia
Foto: Vertedero municipal / Archivo / Intendencia de Salto
EXTREMIDAD INFERIOR

Encontraron restos humanos en el vertedero municipal de la ciudad de Salto
Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que apareció a la altura de la Playa del Gas
GRAN BRETAÑA Y CIUDADELA

Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que apareció a la altura de la Playa del Gas

Dejá tu comentario