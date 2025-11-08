Caza ilegal en Maldonado: incautaron una camioneta, armas y seis animales muertos: carpincho, venados y mulitas

Cuatro hombres fueron detenidos por la Brigada de Seguridad Rural de Maldonado a las 5:30 de la mañana este sábado en el kilómetro 27 de la ruta 39 durante un operativo de rutina en zonas rurales del departamento.

Cuando los efectivos policiales inspeccionaron la caja de la camioneta en la que se desplazaban encontraron debajo de ramas y vegetación un carpincho, tres venados y dos mulitas muertos, producto de caza ilegal.

Los cuatro hombres no tenían antecedentes penales. Uno de ellos, llevaba un rifle sin la guía correspondiente vigente. La Policía incautó las armas, el vehículo y los animales muertos.

Ante lo expuesto, se procedió a la intervención de los cuatro individuos, así como a la incautación del armamento y de las piezas animales. Enterada la Fiscalía de 1º turno de Maldonado, dispuso que el procedimiento continuara por la vía administrativa.

