HASTA EL 30 DE ABRIL

Ante las altas temperaturas, el Sinae recuerda que rige la prohibición de realizar quemas al aire libre

Bomberos realizó 1.554 intervenciones en la pasada temporada y se quemaron 14.237 hectáreas. Más del 90% de los incendios son provocados por las personas, en su mayoría, por descuidos e imprudencia.

Incendio forestal. Foto: archivo Subrayado.

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) recuerda la vigencia del decreto que prohíbe realizar quemas al aire libre hasta el 30 de abril de 2026 y mandata a mantener los predios limpios para prevenir incendios forestales durante la temporada estival.

En verano, el aumento de las temperaturas y las condiciones del clima incrementan el riesgo de incendios forestales en todo el país. Bomberos realizó 1.554 intervenciones en la pasada temporada y se quemaron 14.237 hectáreas. Los departamentos con mayor superficie afectada fueron Salto, Artigas y Canelones. En tanto, Montevideo, Canelones y San José concentraron el 68% de las intervenciones de Bomberos.

Más del 90% de los incendios son provocados por las personas, en su mayoría, por descuidos e imprudencia. La imprudencia, el descuido y la intencionalidad, son conductas penadas por el artículo 206 de Código Penal con penas de 12 meses a 16 años de prisión, el artículo 2 de la Ley 15.896 que establece multas de entre 10 y 200 unidades reajustables y el artículo 90 del Código Rural que marca la obligación de reparación los daños y perjuicios ocasionados por quemas de campos.

Desde el Sinae, exhortan a la población a estar atenta al Índice de Riesgo de Incendio Forestal, que difunde diariamente el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y a reportar cualquier situación irregular al Servicio de Emergencias 911.

RECOMENDACIONES

Ante el riesgo de incendios forestales y de campo, se recomienda:

  • Mantenerse informado sobre pronósticos, índices de riesgo de incendio y advertencias de las autoridades.
  • Respetar las disposiciones para la realización de fogones.
  • Al hacer fuego, mantenerlo controlado en forma permanente. No permitir que los niños jueguen en sus cercanías.
  • Mantener siempre un recipiente con agua cerca del fuego.
  • Al retirarse, asegurarse de que el fuego del fogón haya quedado totalmente extinguido.
  • En caso de tener jardín, mantenerlo limpio, con el césped corto; si hay árboles, podar las ramas inferiores hasta una altura de 2 metros.

En caso de circular en vehículos:

  • Llevar un extintor a polvo químico ABC vigente.
  • Evitar transportar recipientes con productos inflamables.
  • No arrojar colillas de cigarrillos encendidas.
  • Evitar circular sobre terrenos con vegetación, ya que el escape del vehículo podría generar un incendio.

¿Cómo hacer un fogón seguro?

  • Limpiar previamente el lugar donde se encenderá el fuego por lo menos a 5 metros a la redonda.
  • Eliminar hojarascas y pinochas y rodear el fuego con piedras, ladrillos u objetos similares.
  • No hacer grandes fogatas: para cocinar es suficiente un fuego pequeño.
  • No dejar el fuego sin vigilancia.
  • Una vez terminada la cocción de alimentos, apagar completamente el fuego.
  • Remover los restos de leña y cenizas para verificar que esté totalmente extinguido antes de retirarse del lugar.
