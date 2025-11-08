Ante las altas temperaturas, el Sinae recuerda que rige la prohibición de realizar quemas al aire libre

El Sistema Nacional de Emergencias ( Sinae ) recuerda la vigencia del decreto que prohíbe realizar quemas al aire libre hasta el 30 de abril de 2026 y mandata a mantener los predios limpios para prevenir incendios forestales durante la temporada estival.

En verano, el aumento de las temperaturas y las condiciones del clima incrementan el riesgo de incendios forestales en todo el país. Bomberos realizó 1.554 intervenciones en la pasada temporada y se quemaron 14.237 hectáreas. Los departamentos con mayor superficie afectada fueron Salto, Artigas y Canelones. En tanto, Montevideo, Canelones y San José concentraron el 68% de las intervenciones de Bomberos.

Más del 90% de los incendios son provocados por las personas, en su mayoría, por descuidos e imprudencia. La imprudencia, el descuido y la intencionalidad, son conductas penadas por el artículo 206 de Código Penal con penas de 12 meses a 16 años de prisión, el artículo 2 de la Ley 15.896 que establece multas de entre 10 y 200 unidades reajustables y el artículo 90 del Código Rural que marca la obligación de reparación los daños y perjuicios ocasionados por quemas de campos.

Seguí leyendo ALUR abrió un llamado para contratar al nuevo gerente general de la empresa; los requisitos

Desde el Sinae, exhortan a la población a estar atenta al Índice de Riesgo de Incendio Forestal, que difunde diariamente el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y a reportar cualquier situación irregular al Servicio de Emergencias 911.

RECOMENDACIONES

Ante el riesgo de incendios forestales y de campo, se recomienda:

Mantenerse informado sobre pronósticos, índices de riesgo de incendio y advertencias de las autoridades.

Respetar las disposiciones para la realización de fogones.

Al hacer fuego, mantenerlo controlado en forma permanente. No permitir que los niños jueguen en sus cercanías.

Mantener siempre un recipiente con agua cerca del fuego.

Al retirarse, asegurarse de que el fuego del fogón haya quedado totalmente extinguido.

En caso de tener jardín, mantenerlo limpio, con el césped corto; si hay árboles, podar las ramas inferiores hasta una altura de 2 metros.

En caso de circular en vehículos:

Llevar un extintor a polvo químico ABC vigente.

Evitar transportar recipientes con productos inflamables.

No arrojar colillas de cigarrillos encendidas.

Evitar circular sobre terrenos con vegetación, ya que el escape del vehículo podría generar un incendio.

¿Cómo hacer un fogón seguro?