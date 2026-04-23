Incautan 53 kilos de cocaína en Maldonado, valuados en USD 500.000: "Es un golpe importante al narcotráfico"

La Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado incautó 53 kilos de cocaína en un allanamiento que realizó este miércoles en el barrio Jardines de los 33 en la capital departamental.

Además, arrestó a un hombre de 51 años, sin antecedentes penales, y está tras los pasos de más personas.

El subjefe de la Policía local, Jorge Guerra, dijo que la droga está valuada en más de USD 500 mil. “Es un golpe muy importante al narcotráfico del departamento”, valoró.

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Embed Incautaron 53 kilos de cocaína en Maldonado y hay un detenido. Las autoridades valuaron la droga en más de USD 500.000.



"Es un golpe muy importante al narcotráfico del departamento", dijo el subjefe de Policía. Más en https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/KbnO75Grsw — Subrayado (@Subrayado) April 23, 2026

El lugar allanado funcionaba como lugar de acopio de droga, según los investigadores. Allí fueron incautados también tres vehículos y dinero.

“Para Maldonado es una incautación muy importante, es un golpe muy importante al narcotráfico del departamento”, indicó Guerra. Afirmó que la investigación sigue para dar con más personas y para determinar cómo fue ingresada la sustancia al departamento.