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Una mujer fue hallada muerta en un aljibe donde vive su expareja en Canelones: el hombre está detenido

Ocurrió cerca de Joaquín Suárez. La mujer de 51 años había sido denunciada como ausente por sus familiares en Pando. La Fiscalía prevé imputar al detenido este viernes por homicidio.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Aljibe donde fue hallada la víctima.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Aljibe donde fue hallada la víctima.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Predio donde fue hallada la víctima.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Predio donde fue hallada la víctima.

Una mujer de 51 años fue hallada muerta este jueves en un aljibe ubicado en el frente de una casa que alquila su expareja, un hombre que ahora está detenido como principal sospechoso.

Los familiares de la víctima habían denunciado este mes la desaparición de la mujer en Pando.

El lugar del hallazgo es en ruta 6, casi en la intersección con las rutas 7 y 74, cerca de Joaquín Suárez, en Canelones. El hombre está a disposición del fiscal de Toledo Luis Álvez, quien dijo a Subrayado que prevé imputarlo este viernes por homicidio.

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Según informó la Jefatura de Policía, existían denuncias de violencia en la pareja. Precisó que ambos eran pareja pero no convivían.

Fuentes policiales dijeron a Subrayado que el hombre le contó a un amigo lo ocurrido, y este segundo hombre informó a la Policía. El detenido dijo que la mujer intentó agredirlo, que él se defendió y la mató.

En el predio, el aljibe está ubicado en el frente del terreno. Adelante, se ubica la casa de la propietaria, quien le alquila la vivienda del fondo al hombre.

Una vecina dijo a Subrayado: "Él trabajaba todo el día, de albañil, y la señora venía una vez por semana. Hacían mandados juntos, iban de la mano. Él vivía acá hace dos años y medio. Nada daba indicio de que se llevaban mal, nunca vino la Policía acá, es rarísimo. Me sorprendió muchísimo, nada indicaba que iba a pasar esto tan horrible".

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