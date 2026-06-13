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ADES SE MOVILIZA DEL LUNES AL MIÉRCOLES

Sindicato de profesores de Secundaria realiza un paro y ocupación este lunes en el Liceo 72 del Cerro

Los docentes de Montevideo se movilizan con paros zonales en la capital en reclamo de mayores recursos para la educación pública en el marco de la Rendición de Cuentas.

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La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) anunció que este lunes comenzará una serie de paros zonales en liceos públicos de Montevideo. Este lunes 15, habrá paro y ocupación en el Liceo 72 del Cerro.

La medida forma parte de las movilizaciones de los gremios de la educación durante la discusión de la Rendición de Cuentas, y se extenderá hasta el miércoles de la semana que viene.

El principal reclamo del sindicato es un aumento de la inversión, destinada a la educación pública. Los docentes consideran que la reasignación de recursos dentro del sistema no es suficiente para resolver los problemas existentes. Sostienen que se necesita una mayor asignación presupuestal para atender las necesidades del sector.

Foto: Archivo / FocoUy
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Entre las principales dificultades señaladas por ADES se encuentran los problemas de infraestructura en los centros educativos, los grupos con exceso de estudiantes, la falta de personal para atender distintos servicios Y las situaciones de violencia que se registran en algunos liceos.

Según el sindicato, es necesario contar con más recursos humanos y materiales para brindar una respuesta adecuada a estas problemáticas.

Además, los docentes reiteraron la histórica reivindicación de destinar el equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, más un 1% para investigación e innovación, y afirmaron que hasta el momento no han recibido una respuesta acorde a ese planteo.

Los paros afectarán exclusivamente a los liceos públicos de Montevideo y se realizarán de forma escalonada según las distintas zonas de la capital.

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LICEOS 2

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