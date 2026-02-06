El presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta, está a la espera de los videos de la muerte de un perro en Paso de los Toros en Tacuarembó para determinar eventuales sanciones al policía que le disparó al animal.
INBA aguarda por videos sobre muerte de un perro en Paso de los Toros para determinar eventuales sanciones al policía
El instituto está habilitado a aplicar multas de hasta 500 UR, equivalentes a 900.000 pesos. Las imágenes serán esclarecedoras, porque la Policía sostiene el animal estaba violento y atacó; otras versiones lo desmienten.
El INBA está habilitado a hacer un apercibimiento o establecer una multa de hasta 500 UR, equivalentes a 900.000 pesos. Las imágenes serán esclarecedoras, porque la Policía sostiene el animal estaba violento y atacó durante una intervención. Otras versiones desmienten esto.
Vieta le solicitó las actuaciones al jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, y ya conversó personalmente con el jerarca sobre la situación vivida. El INBA analizará las imágenes para determinar su postura en relación al caso.
Seguí leyendo
La Policía busca a Mauricio Sebastián Colman Acosta, de 45 años, ausente desde el pasado 3 de febrero
Temas de la nota
Lo más visto
TODOS EXTRANJEROS
Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar
MUNICIPIO E
En marzo comenzará la distribución de contenedores intradomiciliarios en Carrasco y Malvín
PABLO CASÁS
"No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos", afirmó abogado de detenidos por el túnel
Pronóstico
Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades del este
SERÁN MÁS DE 200.000 EN 2027
Dejá tu comentario