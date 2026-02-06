INBA aguarda por videos sobre muerte de un perro en Paso de los Toros para determinar eventuales sanciones al policía

El presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta, está a la espera de los videos de la muerte de un perro en Paso de los Toros en Tacuarembó para determinar eventuales sanciones al policía que le disparó al animal.

El INBA está habilitado a hacer un apercibimiento o establecer una multa de hasta 500 UR, equivalentes a 900.000 pesos. Las imágenes serán esclarecedoras, porque la Policía sostiene el animal estaba violento y atacó durante una intervención. Otras versiones desmienten esto.

Vieta le solicitó las actuaciones al jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, y ya conversó personalmente con el jerarca sobre la situación vivida. El INBA analizará las imágenes para determinar su postura en relación al caso.

