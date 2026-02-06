RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL PINAR-CANELONES

La Policía busca a Mauricio Sebastián Colman Acosta, de 45 años, ausente desde el pasado 3 de febrero

El Ministerio del Interior analiza las cámaras y recaba información para dar con el paradero del hombre ausente desde el pasado martes en El Pinar, Canelones.

Policía de Canelones

La Jefatura de Policía de Canelones informó que la última comunicación de Colman fue el pasado martes a la hora 20.37.

El vocero de la Jefatura de Policía, Alejandro Ferreira, indicó que fue visto en la zona de La Floresta.

Los efectivos vienen trabajando en el análisis de cámaras y recabando información para dar con el paradero del hombre.

