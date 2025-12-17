Inauguraron en Punta del Este el World Trade Center Free Zone con una inversión de 65 millones de dólares

Con la presencia del presidente Yamandú Orsi se inauguró este martes el World Trade Center Free Zone en Punta del Este con una inversión de 65 millones de dólares.

El empresario Carlos Lecueder expresó emoción y satisfacción por la concreción del proyecto. El WTC comenzará a operar con 200 a 300 personas en forma directa, pero el edificio podrá albergar hasta 1.200 a 1.300 personas.

En tanto, el arquitecto Ernesto Kimelman indicó que el WTC Free Zone Punta del Este obtuvo la habilitación para que las empresas usuarias ya comiencen a trabajar en las nuevas instalaciones.

El gerente general del WTC, Ignacio Del, afirmó que comenzarán a operar con las empresas que ya tienen sus oficinas prontas y en breve con las que ultiman los detalles de interiorismo.

En WTC Free Zone Punta del Este funcionarán empresas de rubros como financiero, tecnología, servicios profesionales, entre otros.

Subrayado también habló con el artista plástico Mauro Arbiza, el encargado de la realización de la obra ubicada en los accesos al edificio, la que representa al continente americano. Trabajó 12 horas por día en un tiempo récord de un mes y medio.