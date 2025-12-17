Orsi se comunicó con Kast y el presidente electo de Chile lo invitó para su asunción el 11 de marzo

El presidente Yamandú Orsi confirmó este miércoles que habló con el mandatario electo de Chile , José Antonio Kast , a quien felicitó por el triunfo en el balotaje frente a la candidata oficialista Jeannette Jara.

Orsi confirmó que Kast lo invitó para la asunción presidencial el 11 de marzo de 2026. Además, el presidente uruguayo invitó a su par chileno para que viste el país. "Me dijo con gusto que lo haría", afirmó.

Consultado sobre el panorama para Uruguay ante el nuevo gobierno de Chile, Orsi aseguró que la "relación Estado a Estado no cambia mucho. La relación entre Estados tiene que seguir más allá de los gobiernos que se tengan". "Hubo momentos de afinidad ideológica con países vecinos y sin embargo, las relaciones estaban bastante complicadas, hasta puentes cortados. No siempre hay una correspondencia y está bien que no lo sea así", recordó al referirse a la situación con Argentina en oportunidad de la construcción de las plantas de celulosa.

También se expresó sobre la imagen de Kast con el presidente argentino Javier Milei con una motosierra. "Tiene mucha simbología eso y tiene que ver con una posición filosófica o ideológica que a nadie nos llama la atención. Son los vínculos que uno va tejiendo", manifestó.