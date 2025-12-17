RECIBÍ EL NEWSLETTER
LO INVITÓ A URUGUAY

Orsi se comunicó con Kast y el presidente electo de Chile lo invitó para su asunción el 11 de marzo

"Fue un primer acercamiento más desde lo humano, que no está mal", afirmó el mandatario uruguayo, quien invitó a su par chileno para que visite el país. "Me dijo con gusto que lo haría",

José Antonio Kast junto a su esposa María Pía Adriasola

José Antonio Kast junto a su esposa María Pía Adriasola

AFP

El presidente Yamandú Orsi confirmó este miércoles que habló con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, a quien felicitó por el triunfo en el balotaje frente a la candidata oficialista Jeannette Jara.

Orsi confirmó que Kast lo invitó para la asunción presidencial el 11 de marzo de 2026. Además, el presidente uruguayo invitó a su par chileno para que viste el país. "Me dijo con gusto que lo haría", afirmó.

"Fue un primer acercamiento más desde lo humano, que no está mal", indicó.

son los municipios los que presionan a los ediles para que se firmen los acuerdos, dijo el presidente
Seguí leyendo

"Son los municipios los que presionan a los ediles para que se firmen los acuerdos", dijo el presidente

Consultado sobre el panorama para Uruguay ante el nuevo gobierno de Chile, Orsi aseguró que la "relación Estado a Estado no cambia mucho. La relación entre Estados tiene que seguir más allá de los gobiernos que se tengan". "Hubo momentos de afinidad ideológica con países vecinos y sin embargo, las relaciones estaban bastante complicadas, hasta puentes cortados. No siempre hay una correspondencia y está bien que no lo sea así", recordó al referirse a la situación con Argentina en oportunidad de la construcción de las plantas de celulosa.

También se expresó sobre la imagen de Kast con el presidente argentino Javier Milei con una motosierra. "Tiene mucha simbología eso y tiene que ver con una posición filosófica o ideológica que a nadie nos llama la atención. Son los vínculos que uno va tejiendo", manifestó.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado. Hospital de Salto.
En salto

Murió un paciente de 32 años que se había filmado reclamando que no lo atendían en el hospital
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Joven de 20 años se encuentra grave tras ser embestida por un ómnibus, en la zona de Belvedere
legítima defensa

Fiscal archiva investigación sobre el policía que abatió a dos hinchas de Nacional en Toledo: los motivos
MALDONADO

Comerciante que abusó sexualmente de adolescente a la que hacía trabajar en su almacén fue enviado a prisión
CONSTRUCCIÓN DE PATRULLAS OCEÁNICAS

Lazo afirmó que si Cardama no cumple próximo hito "estaría cayendo el contrato" y maneja "por lo menos dos alternativas"

Te puede interesar

Creo que no es necesario un tratamiento especial para estos casos, afirmó Orsi sobre proyecto de Bordaberry video
DOMICILIARIA A MAYORES DE 75 AÑOS

"Creo que no es necesario un tratamiento especial para estos casos", afirmó Orsi sobre proyecto de Bordaberry
Acuerdo Mercosur-UE: No tenemos todavía ninguna comunicación oficial. Son negociaciones que se están haciendo ahora en Europa, dijo Orsi video
CUMBRE DE Foz do Iguaçu

Acuerdo Mercosur-UE: "No tenemos todavía ninguna comunicación oficial. Son negociaciones que se están haciendo ahora en Europa", dijo Orsi
Son los municipios los que presionan a los ediles para que se firmen los acuerdos, dijo el presidente video
APROBACIÓN DE FIDEICOMISO EN SALTO

"Son los municipios los que presionan a los ediles para que se firmen los acuerdos", dijo el presidente

Dejá tu comentario