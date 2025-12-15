Prefectura realiza tareas de prevención tras peleas y robos en el muelle La Pastora, en Punta del Este

Múltiples actuaciones cumplió la Prefectura de Maldonado en las últimas horas por los desmanes ocurridos en el muelle de La Pastora en Punta del Este .

El prefecto del puerto Sebastián Sorribas dijo a Subrayado que se registraron varios incidentes, como peleas con objetos cortantes y robo a pescadores.

"De nada de eso tuvimos una denuncia oficial, lo fuimos recabando por información de la gente de ahí, por 911, por las cámaras nos fuimos enterando de las cosas y hubo que hacer un dispositivo especial para ponerle un poco de control a la situación", manifestó.

Y agregó: "Cuando se dio con los responsables, los damnificados decidieron no presentar la denuncia o no generar instancias judiciales, entonces se optó por realizar algo preventivo".

El prefecto señaló que saltar el muelle también es una falta, "pero la muchachada lo tiene como algo recreativo y está prohibido por un decreto (...) lo que hubo fue resistencia al no saltar y hubo desacatos".

En lo que respecta a la presencia de perros en la playa, recordó que hay playas habilitadas y otras que no y por eso están realizando controles por parte de personal de Prefectura.