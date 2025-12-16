Divulgan video en el que Gianina García Troche, expareja de Marset, denuncia falta de atención médica en la cárcel

Gianina García Troche , la uruguaya expareja del narcotraficante Sebastián Marset , está presa en una cárcel militar en Paraguay , acusada de lavado de activos.

En las últimas horas, se divulgó un video de una videollamada en la que, durante unos nueve minutos, denuncia falta de atención médica de parte de las fuerzas militares paraguayas.

Según expresó, sufre convulsiones, tiene una afectación cerebral y está completamente aislada. "Perdí el amor de mi vida que era Sebastián. Tengo tres hijos acá y otro hijo en otro lado. Mi familia se rompió por completo", afirmó la mujer, que pidió justicia.

García Troche aseguró que estuvo menos de 24 horas internada y que el sábado volvió a sufrir cuatro convulsiones, quedando con hematomas en varias partes de su cuerpo.

"Saben lo que a mí me cuesta sobrevivir. Todos los días en un aislamiento hace siete meses. No aguanto más, me están queriendo matar", apuntó.

Mientras tanto, el sábado las Fuerzas Militares de Paraguay emitieron un comunicado en el que informaron que Federico García Troche, hermano de Gianina, intentó ingresar un celular iPhone a la cárcel, oculto dentro de un termo.