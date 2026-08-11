Incautaron mercadería de contrabando valuada en más de $650.000 y detuvieron a quien la trasladaba

La Policía de Lavalleja incautó mercadería de contrabando valuada en más de $650.000 y detuvo al hombre que la transportaba.

Efectivos de la seccional 7° interceptaron al hombre cuando se trasladaba por la ruta 13.

Entre los artículos incautados había 96 unidades de cerveza, 184 botellas de whisky, 360 botellas de licor Jägermeister, energizantes, pastillas de mentol, jabones de tocador y una pieza de queso muzzarella de 3 kilos y medio.

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El valor de la mercadería incautada fue valuada en $655.810; era transportada en el interior del vehículo y en el baúl de un auto valuado en $285.000.

En el operativo intervino personal de Policía Científica de Minas y la fiscal Beatriz Protesoni.

El detenido es oriundo de Montevideo y permanece alojado en la seccional 1°, a la espera de la audiencia.