Imputaron a un adolescente de 15 años por el intento de homicidio de un bebé en Malvín Norte

La Fiscalía de Adolescentes de 3.º turno imputó a un adolescente de 15 años por su presunta participación en el intento de homicidio de un bebé de seis meses que fue baleado en la cabeza en mayo en el barrio Malvín Norte.

Al menor le tipificaron un delito de homicidio especialmente agravado por haberse cometido en presencia de menores de edad, en grado de tentativa. Como medida cautelar, la Justicia dispuso su internación en dependencias del Inisa por 150 días.

El adolescente había sido detenido en la mañana de este miércoles durante un allanamiento realizado en Malvín Norte por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, informó Subrayado .

Seguí leyendo Detuvieron a un adolescente de 15 años que estaba requerido por el homicidio de un delivery en Carrasco Norte

Por este caso ya había sido imputado un joven de 21 años, poseedor de tres antecedentes penales, como presunto coautor de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa. Actualmente cumple prisión preventiva.

El ataque ocurrió el 7 de mayo en Dubrich y Mataojo. Según la investigación, el bebé recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba junto a su madre dentro de un apartamento del complejo de viviendas.

Esa noche, policías que patrullaban la zona de Boix y Merino escucharon una ráfaga de disparos y se dirigieron al lugar. En la esquina de Dubrich y Calle 125, una joven les informó que su hijo había sido alcanzado por una bala.

El niño fue trasladado primero al Hospital Pasteur, donde inicialmente le diagnosticaron un roce de bala. Posteriormente fue derivado al hospital Pereira Rossell, donde estudios confirmaron que tenía un proyectil alojado en la cabeza. El bebé fue operado y se recupera.

En la escena, la Policía encontró ocho casquillos posiblemente de calibre 9 milímetros e impactos de bala en la ventana del frente del apartamento.