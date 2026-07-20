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tragedia en españa

Un adolescente de 13 años murió en España en celebraciones tras derrumbarse una fuente

La tragedia ocurrió en Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, en la madrugada de este lunes. También hubo heridos como consecuencia del derrumbe de la fuente.

Foto: Google Maps. Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo, Salamanca.

Foto: Google Maps. Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo, Salamanca.

Un adolescente de 13 años murió en Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca (oeste), al derrumbarse una fuente durante las celebraciones por la victoria de España en la final del Mundial celebrada el domingo, anunció la alcaldía local.

"Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia", publicó la alcaldía en Facebook, donde expresa sus condolencias por la muerte por un adolescente de 13 años y desea una pronta recuperación "a los demás heridos".

Según los medios españoles, varias personas se subieron a la fuente de la glorieta del Árbol Gordo, que se derrumbó por el peso.

Foto: transmisión en vivo de la Selección de España.
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El lunes por la mañana, el centro de Madrid estaba cubierto de basura, latas de cerveza y vidrios rotos que el servicio de mantenimiento municipal se afanaba en limpiar para que todo esté listo antes de la llegada de los jugadores, prevista a mediodía.

La selección española desfilará por el centro de la capital hasta la plaza de Cibeles, sede del ayuntamiento.

FUENTE: APF.

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