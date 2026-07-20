"Para la familia era todo", dijo Gissel, la pareja del hombre que fue víctima colateral de un doble homicidio el sábado

Un ataque a tiros que ocurrió el sábado en el barrio Los Bulevares dejó a dos hombres muertos, uno de ellos, de 53 años, fue víctima colateral.

“El sábado estábamos trabajando en casa. Estábamos parados en la puerta los dos porque me estaba mostrando lo que estaba haciendo, estábamos contentos porque al fin podíamos terminar la casa, que desde hacía seis años veníamos. Yo sentí ruido en la calle, pero pensé que eran fuegos artificiales o algo. No pensé en tiros porque el barrio estaba tranquilo”, contó Gissel, sobre el momento previo de que mataran a su esposo, Gustavo, el hombre de 53 años.

Al escuchar los ruidos, la mujer entró a la casa para ver a su hijo de un año, porque “se asusta”. “En eso que llego al cuarto, mi esposo grita amor, y cuando me doy la vuelta estaba en el suelo, sentado. Ahí me di cuenta qué había pasado”, dijo a Subrayado.

Con la ayuda de su hija de 12 años y de vecinos intentaron salvarlo, y lo trasladaron en un auto particular. Pero Gustavo falleció.

“Gustavo era mi vida. Estábamos juntos desde que tengo 16. Para la familia era todo. Íbamos a todos lados juntos siempre, y siempre para adelante. Yo estaba estudiando, terminando Bachillerato, y él me estaba apoyando. Me iba a buscar a la parada a las 11 de la noche, íbamos caminando toda la cuadra larga juntos”, contó.

EL HECHO

Un doble homicidio se registró este sábado de tarde en el barrio Independencia, zona de Los Bulevares, cerca de la UAM, en Montevideo.

De acuerdo a la información policial primaria obtenida en el lugar por un equipo de Subrayado, tres delincuentes en un auto dispararon armas de fuego contra un hombre que estaba parado al costado de un vehículo. El hombre, de 33 años, murió en el lugar.

En el ataque a tiros, Gustavo, que estaba cerca, también fue herido y murió en el lugar.

Además, un joven de 19 años fue herido y trasladado a un centro de salud.

El ataque ocurrió a una cuadra, aproximadamente, de una casa donde se festejaba un cumpleaños infantil.