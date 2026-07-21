Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, frío, con lluvias aisladas, nieblas y neblinas. De acuerdo a su informe, la mañana de este martes comienza fría y húmeda, con persistencia de lluvias y lloviznas aisladas en las zonas noreste y sureste, y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde se mantendrán condiciones frías a frescas con nubosidad variable, manteniéndose inestable la zona noreste.
Frío, con lluvias y niebla, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, frío, con lluvias aisladas, nieblas y neblinas. El pronóstico con el detalle día a día.
El miércoles comienza frío con abundante nubosidad, inestable nuevamente la zona norte. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con mucha nubosidad persistiendo la inestabilidad en el noreste, observándose pronunciado descenso de temperatura en la noche.
El jueves la mañana se presentará fría y húmeda con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fría a fresca con nubosidad variable, con temperaturas frías en la noche.
Comienzo de semana inestable, frío y con nieblas; el pronóstico de Nubel Cisneros
Martes 21
Zona Norte: máxima 16º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 7º
Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 8º
Miércoles 22
Zona Norte: máxima 16º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 8º
Jueves 23
Zona Norte: máxima 17º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º
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