Frío, con lluvias y niebla, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, frío, con lluvias aisladas, nieblas y neblinas. De acuerdo a su informe, la mañana de este martes comienza fría y húmeda, con persistencia de lluvias y lloviznas aisladas en las zonas noreste y sureste, y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde se mantendrán condiciones frías a frescas con nubosidad variable, manteniéndose inestable la zona noreste.