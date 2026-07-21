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SIGUE EL MAL TIEMPO

Frío, con lluvias y niebla, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, frío, con lluvias aisladas, nieblas y neblinas. El pronóstico con el detalle día a día.

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Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, frío, con lluvias aisladas, nieblas y neblinas. De acuerdo a su informe, la mañana de este martes comienza fría y húmeda, con persistencia de lluvias y lloviznas aisladas en las zonas noreste y sureste, y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde se mantendrán condiciones frías a frescas con nubosidad variable, manteniéndose inestable la zona noreste.

El miércoles comienza frío con abundante nubosidad, inestable nuevamente la zona norte. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con mucha nubosidad persistiendo la inestabilidad en el noreste, observándose pronunciado descenso de temperatura en la noche.

El jueves la mañana se presentará fría y húmeda con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fría a fresca con nubosidad variable, con temperaturas frías en la noche.

comienzo de semana inestable, frio y con nieblas; el pronostico de nubel cisneros
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Comienzo de semana inestable, frío y con nieblas; el pronóstico de Nubel Cisneros

Martes 21

Zona Norte: máxima 16º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 7º

Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 8º

Miércoles 22

Zona Norte: máxima 16º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 8º

Jueves 23

Zona Norte: máxima 17º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º

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