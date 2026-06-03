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Bebé baleado en mayo

Detienen a un adolescente de 15 años por el intento de homicidio de un bebé en Malvín Norte

El bebé había sido baleado a inicios de mayo en las viviendas INVE de Malvín Norte. Por la investigación, la Policía hizo un allanamiento en el barrio y detuvo a un sospechoso.

&nbsp;Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La ventana con los impactos de bala en la casa donde estaba el bebé.

 Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La ventana con los impactos de bala en la casa donde estaba el bebé.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos detuvo en la mañana de este miércoles a un adolescente de 15 años como sospechoso de estar implicado en el intento de asesinato de un bebé en Malvín Norte a inicios de mayo.

El arresto se produjo durante un allanamiento realizado en el mismo barrio, supo Subrayado. Ahora quedará a disposición de la Fiscalía de Adolescentes.

Foto: Subrayado. Archivo.
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Condenaron a un adolescente de 14 años por el asesinato a tiros de otro de 15 en Piedras Blancas

En la noche del crimen, policías que patrullaban la zona de Boix y Merino escucharon una ráfaga de disparos y fueron al lugar. En la esquina de Dubrich y Calle 125, una joven se les acercó y les dijo que su bebé tenía un disparo en la cabeza.

La madre y el niño estaban dentro de un apartamento del complejo de viviendas cuando ocurrió el ataque. El bebé fue llevado primero al Hospital Pasteur, donde inicialmente le diagnosticaron un roce de bala. Luego, fue derivado al Pereira Rossell, donde más estudios confirmaron que tenía un impacto de bala y el proyectil seguía alojado dentro de la cabeza. Fue operado.

En la escena, la Policía encontró ocho casquillos posiblemente de calibre 9 milímetros e impactos de bala en la ventana del frente del apartamento.

Este miércoles, el Departamento de Homicidios hizo más homicidios en Malvín Norte por otras investigaciones, donde incautaron una pistola.

Noticia en desarrollo.

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