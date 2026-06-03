Detienen a un adolescente de 15 años por el intento de homicidio de un bebé en Malvín Norte

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La ventana con los impactos de bala en la casa donde estaba el bebé.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos detuvo en la mañana de este miércoles a un adolescente de 15 años como sospechoso de estar implicado en el intento de asesinato de un bebé en Malvín Norte a inicios de mayo.

El arresto se produjo durante un allanamiento realizado en el mismo barrio, supo Subrayado. Ahora quedará a disposición de la Fiscalía de Adolescentes.

El ataque ocurrió el 7 de mayo, cuando la víctima, un bebé de seis meses, recibió un disparo en la cabeza en Dubrich y Mataojo. Por el caso, la Justicia imputó a un joven de 21 años, con tres antecedentes , como coautor de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa. Está cumpliendo prisión preventiva.

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En la noche del crimen, policías que patrullaban la zona de Boix y Merino escucharon una ráfaga de disparos y fueron al lugar. En la esquina de Dubrich y Calle 125, una joven se les acercó y les dijo que su bebé tenía un disparo en la cabeza.

La madre y el niño estaban dentro de un apartamento del complejo de viviendas cuando ocurrió el ataque. El bebé fue llevado primero al Hospital Pasteur, donde inicialmente le diagnosticaron un roce de bala. Luego, fue derivado al Pereira Rossell, donde más estudios confirmaron que tenía un impacto de bala y el proyectil seguía alojado dentro de la cabeza. Fue operado.

En la escena, la Policía encontró ocho casquillos posiblemente de calibre 9 milímetros e impactos de bala en la ventana del frente del apartamento.

Este miércoles, el Departamento de Homicidios hizo más homicidios en Malvín Norte por otras investigaciones, donde incautaron una pistola.

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