Ministerio de Economía celebró colocación de Notas del Tesoro luego de críticas por una licitación desierta

El Ministerio de Economía celebró una nueva colocación de títulos de deuda en el mercado local, luego de haber recibido críticas por la frustrada licitación de la semana pasada, lo que se da en momentos en que se espera que Uruguay vuelva a los mercados internacionales con la primera emisión del año de un bono global.

El ministro de Economía Gabriel Oddone mostró en redes sociales su satisfacción con la colocación de deuda y su malestar por críticas por la licitación de Notas de la semana pasada, que debió ser declarada desierta: “Una noticia que confirma lo que todos sabemos y que es muy importante que todos cuidemos. La credibilidad y la confianza de Uruguay es un logro de todos y está por encima de cualquier interés particular. El oportunismo político tiene límites. La reputación del país es uno de esos límites”.

El subsecretario Martín Vallcorba posteó: “No es ninguna novedad. Sólo confirma lo que todos sabemos: la credibilidad y confianza de Uruguay; es un logro de todos. Cuidarlo también es responsabilidad de todos”.

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El Gobierno emitió bono en $ a 5 años.

La demanda superó más de 4 veces el monto licitado. Y se colocó a una menor tasa.

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El Ministerio de Economía licitó este martes Notas del Tesoro en Pesos Nominales con vencimiento final 2030 por $ 2.250 millones y recibió una demanda de $ 9.669 millones: decidió aceptar un tramo de $ 4.406 millones a los que pagó una tasa de corte de 7,04% anual.

La semana anterior había licitado Notas en Unidades Previsionales (que se ajustan por evolución de salarios) y quería colocar $ 2.250 millones pero tuvo demanda por solo $ 300 millones, y declaró desierta la licitación.

Eso le generó críticas en redes sociales y de algún dirigente de la oposición, como el senador blanco Sergio Botana: “Uruguay no logró colocar la licitación de títulos en UP. No es buena señal. La inconducta fiscal genera aumento del riesgo, y por tanto de tasas. Lo advertimos en el Presupuesto y lo reafirmamos en la Interpelación”.

Este año el gobierno hizo varias colocaciones de Notas en moneda nacional (pesos nominales, UP ajustada por salarios o UI ajustada por inflación) pero no hizo ni una colocación de bonos en mercados internacionales, pese a tener buena calificación y baja prima de riesgo.

Los fondos de inversión esperaban la definición sobre Rendición de Cuentas y respecto al régimen de AFAP.

Despejadas las dudas sobre las AFAP, luego que el gobierno diera marcha atrás en la reforma de pasar al Estado el manejo de las 1.700.000 cuentas de ahorro personal, los bancos y fondos de inversión esperan el anuncio de la primera colocación de un bono global.

Las emisiones de Notas del Tesoro (deuda de mediano plazo) realizadas este año, son las siguientes:

Notas del Tesoro en Pesos Vto. 2030 (Serie 13)

Licitación Licitado Propuesto Adjudicado TIR %

13-Ene 1.750 6.441,1 3.500,0 7,32

10-Mar 1.750 7.666,5 2.673,5 7,05

5-May 1.750 4.602,6 3.078,4 7,18

21-Jul 2.250 9.668,9 4.406,2 7,04

Notas del Tesoro en UP- Vto. 2047 (Serie 5)

Licitación Licitado Propuesto Adjudicado TIR %

3-Feb 1.750 7.849,0 3.105,0 1,998

7-Abr 1.500 3.376,0 3.000,0 1,900

2-Jun 2.000 3.339,0 3.144,0 1,901

14-Jul 2.250 300,0 desierta -

Notas del Tesoro en UI - Vto. 2030 (Serie 33)

Licitación Licitado Propuesto Adjudicado TIR %

20-Ene 200 697,0 400,0 2,80

17-Mar 275 1.228,0 550,0 2,44

12-May 400 1.187,0 800,0 2,30

7-Jul 275 783,0 550,0 2,29