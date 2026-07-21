Messi llegó a Argentina para descansar en Rosario con su familia tras el Mundial

El capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, llegó este martes a Argentina para descansar con su familia en Rosario, su ciudad natal, luego de haber perdido frente a España la final de la Copa del Mundo, dijeron fuentes provinciales a la AFP.

El ídolo argentino arribó al aeropuerto de Rosario en un vuelo privado alrededor de las 06:30 (misma hora que en Uruguay) junto a su esposa Antonella y sus tres hijos, informó una fuente del gobierno de la provincia de Santa Fe que pidió anonimato.

El medio deportivo ESPN publicó un video donde se puede ver al Messi en una camioneta gris entrando al barrio cerrado en la ciudad periférica de Funes donde tiene su casa y habitualmente se aloja cuando viaja a Rosario.

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Parte de la selección argentina arribó junto al entrenador Lionel Scaloni y el equipo técnico el lunes de noche a Buenos Aires, donde fueron recibidos por miles de hinchas con vítores, cantos, lágrimas y banderas. El resto viajó directamente a otras ciudades para integrarse a sus respectivos clubes.

Este lunes, un día después de la derrota, Messi publicó este lunes un mensaje en redes sociales en el que reconoció que "va a costar que cierre esta herida".

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió en Instagram. Y agregó: "Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

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Messi cedió la corona que había conquistado en Catar 2022 el último día del Mundial, luego de la que para muchos fue la mejor actuación individual en la historia de la competición.

Con 39 años, hizo ocho goles y cuatro asistencias, pero sobre todo logró levantar a un equipo que parecía batido en cada una de las cuatro eliminatorias previas a la final.

Los inmortales, comenzaron a llamarlos, hasta que se toparon con España (1-0) y Messi terminó en llanto por la frustración del subcampeonato.

Foto: AFP. Lionel Messi, Argentina.

La llegada de Messi a Argentina coincide con problemas de salud de su padre, Jorge, su representante y principal apoyo.

Tras rumores sobre su condición, la familia informó en junio, poco después de iniciado el Mundial, que Jorge Messi se encontraba bajo seguimiento médico, sin más detalles.

FUENTE: AFP.