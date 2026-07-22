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TRAS EL PARTIDO CON NACIONAL

Balearon un ómnibus con hinchas del club argentino Tigre en ruta 1 y hay una persona herida

El ataque a tiros fue en ruta 1 y camino Cibils. Un hincha de Tigre recibió impactos de bala en un brazo y una mano, y fue trasladado al Hospital del Cerro. Los disparos partieron de personas que iban en moto.

Foto cedida a Subrayado.

Foto cedida a Subrayado.

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Uno de los ómnibus que trasladaba hinchas del club argentino Tigre fue baleado en la noche del martes y un hombre de 57 años resultó herido con impacto de bala en un brazo y una mano, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.

El ataque a tiros ocurrió en ruta 1 y camino Cibils, cuando 16 ómnibus con hinchas argentinos se iban de Montevideo tras el partido ante Nacional por Copa Sudamericana en el Gran Parque Central.

Fuentes policiales agregaron, en base a primeras averiguaciones, que el ataque con armas de fuego partió de personas que iban en moto. De momento, los sospechosos se encuentran prófugos.

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Tras los disparos, el ómnibus se detuvo en la ruta y el herido fue trasladado al hospital del Cerro, fuera de peligro. Su diagnóstico fue: "Disparos de arma de fuego en brazo izquierdo y derecho con entrada y salida". En las últimas horas, fue dado de alta y continuó su viaje hacia Buenos Aires, mediante el puerto de Colonia.

En tanto, los otros ómnibus cruzaron por Fray Bentos hacia Argentina, en medio de un operativo que transcurrió con normalidad.

El Ministerio del Interior indicó en un comunicado, en la mañana de este miércoles: "Las distintas unidades policiales, en coordinación con Fiscalía, realizan a esta hora varias actuaciones a fin de avanzar con la investigación y detener a los responsables".

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