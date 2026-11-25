Luis Tato Moyano al momento de ser detenido en un apartamento del Centro de Montevideo.

Luis “Tato” Moyano, el narcotraficante detenido por la Brigada Departamental Antidrogas y considerado uno de los mayores proveedores de droga en el noreste de Montevideo, fue imputado con prisión preventiva por 180 días mientras sigue la investigación sobre su participación en una organización criminal clave en el narcotráfico de la capital.

La Justicia lo encontró responsable de un delito de organización de actividades de narcotráfico y un delito de lavado de activos en modalidad de autolavado.

Junto a “Tato” Moyano fueron imputadas ocho adultos más, también por 180 días, por delitos como narcotráfico en modalidad de asistencia, negociación y depósito, y tráfico de armas.

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A su vez, un joven de 17 años fue imputado por el delito de suministro de drogas y se le impusieron medidas socioeducativas en el Inisa..

Con 10 personas imputadas, la Policía logró dar un golpe importante a una organización relevante dentro del tráfico de drogas en Montevideo, que además tenía conexiones con el exterior y estaba en proceso de expansión.