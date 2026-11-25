Cámara de Diputados durante la interpelación a la ministra Lustemberg. Foto: FocoUy

El presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Goñi (Partido Nacional) citará este miércoles a una reunión con los coordinadores de todos los partidos políticos a fin de definir la fecha en que volverá a reunirse el plenario para debatir la moción de censura a la ministra de Salud Cristina Lustemberg. Así lo informaron este miércoles de mañana desde la bancada nacionalista.

Esa nueva sesión de la Cámara no podrá citarse antes de las 48 horas de presentada la moción de censura. La moción fue presentada el martes de tarde durante la interpelación a la ministra, por lo que la sesión para debatir la censura se podrá citar en una fecha posterior al jueves de tarde.

Se estima que la sesión de Diputados para debatir la censura se citará para la semana próxima. De acuerdo a las normas vigentes esta sesión no tiene fecha límite para ser convocada.

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La moción de censura fue presentada y firmada por los diputados del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente e Identidad Soberana. Cabildo abierto no acompañó esta moción. Tampoco el Frente Amplio.

Por esta razón se presume que la moción de censura no tendrá los votos suficientes para ser aprobada. Cabildo Abierto y Frente Amplio tendrían así mayoría para rechazar esa moción.