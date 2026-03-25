Imputaron a los dos jóvenes que se entregaron por el cuádruple homicidio del barrio Maracaná

Los dos jóvenes de 20 y 22 años que se entregaron por el cuádruple homicidio del barrio Maracaná fueron imputados este miércoles.

Los delitos son homicidio muy especialmente agravado, porte y tenencia y asociación para delinquir.

La Fiscalía pidió que vayan a prisión preventiva hasta el 25 de setiembre de 2026 mientras continúa la investigación.

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La defensa de los delincuentes no se opuso. Los imputados son José Ezequiel González Müller y Anderson Axel Vidal Suárez.

El cuádruple crimen ocurrió en la noche del 30 de mayo de 2024. Ese día fueron asesinados un hombre de 40 años, un joven de 18, un adolescente de 17 y un niño de 11 años.

Por este hecho había tres personas judicializadas, la última fue imputada en setiembre de 2025, un hombre que ya estaba recluido y al que se lo acusa de planificar y organizar el ataque desde la cárcel.