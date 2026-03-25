RECIBÍ EL NEWSLETTER
VAN A PRISIÓN PREVENTIVA

Imputaron a los dos jóvenes que se entregaron por el cuádruple homicidio del barrio Maracaná

Las víctimas del crimen fueron un hombre de 40 años, un joven de 18, un adolescente de 17 y un niño de 11 años.

buscados-por-homicidio-barrio-maracana-ministerio-del-interior

Los dos jóvenes de 20 y 22 años que se entregaron por el cuádruple homicidio del barrio Maracaná fueron imputados este miércoles.

Los delitos son homicidio muy especialmente agravado, porte y tenencia y asociación para delinquir.

La Fiscalía pidió que vayan a prisión preventiva hasta el 25 de setiembre de 2026 mientras continúa la investigación.

madre de joven atropellado en maldonado pide colaboracion para dar con los responsables; continua grave con 3 lesiones en el craneo
Seguí leyendo

Madre de joven atropellado en Maldonado pide colaboración para dar con los responsables; continúa grave con 3 lesiones en el cráneo

La defensa de los delincuentes no se opuso. Los imputados son José Ezequiel González Müller y Anderson Axel Vidal Suárez.

El cuádruple crimen ocurrió en la noche del 30 de mayo de 2024. Ese día fueron asesinados un hombre de 40 años, un joven de 18, un adolescente de 17 y un niño de 11 años.

Por este hecho había tres personas judicializadas, la última fue imputada en setiembre de 2025, un hombre que ya estaba recluido y al que se lo acusa de planificar y organizar el ataque desde la cárcel.

Temas de la nota

Lo más visto

video
boceto

Así quedaría 18 de Julio con el nuevo proyecto de transporte: corredor central con única línea y viaje en 10'
EN BAYGORRIA

Gobierno convoca a inversores y pequeños ahorristas desde USD 200 para financiar nueva planta de energía solar
Economía

Aumenta más de 1 peso el precio de la leche fresca desde el viernes
decisión

Muere la propuesta de un túnel por 18 de Julio
Repercusiones

Economista de Ceres advierte sobre nuevo proyecto para 18 de Julio y pide rehacer los estudios de movilidad

Te puede interesar

Gobierno evalúa precio del combustible y no descarta adelantar suba: Vamos a tomar una decisión respecto a eso video
HABLÓ FERNANDA CARDONA

Gobierno evalúa precio del combustible y no descarta adelantar suba: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso"
Oddone confiado en capacidad y fortaleza de la economía uruguaya; proyectó escenario de crecimiento más moderado video
MEDIDAS PARA FRONTERA

Oddone confiado en capacidad y fortaleza de la economía uruguaya; proyectó "escenario de crecimiento más moderado"
Imputaron a los dos jóvenes que se entregaron por el cuádruple homicidio del barrio Maracaná video
VAN A PRISIÓN PREVENTIVA

Imputaron a los dos jóvenes que se entregaron por el cuádruple homicidio del barrio Maracaná

Dejá tu comentario