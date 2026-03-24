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Muere la propuesta de un túnel por 18 de Julio

El gobierno espera informes para anunciar la decisión final, pero consideran que no hay margen para una propuesta de soterramiento.

Render del túnel propuesto para 18 de Julio.

Render del túnel propuesto para 18 de Julio.

Render del túnel propuesto para 18 de Julio.

La idea de un túnel o un subte en el Centro de Montevideo quedará como un sueño a cumplir, porque luego de varias idas y vueltas en los proyectos de movilidad metropolitana, el túnel planteado como opción para ir de Plaza Independencia a Tres Cruces, ha quedado enterrada.

Fuentes de Casa de Gobierno aseguraron a Subrayado que no hay margen para insistir sobre esa alternativa y que los planes para ese trayecto se concentran en el transporte de pasajeros por la superficie de la avenida.

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El nuevo proyecto

El planteo prevé un corredor exclusivo por 18 de Julio, con ómnibus rápidos que circularán por el centro de la avenida y paradas en el medio, manteniendo la ciclovía y una cantidad similar de paradas respecto al proyecto del túnel. La iniciativa implica además cambios en la circulación de varias calles y el traslado de otras líneas de transporte, con algunos tramos donde los autos irán en un solo sentido.

El sistema incluye dos troncales desde Plaza Independencia: una por 8 de Octubre y Camino Maldonado hasta Zonamérica y otra por avenida Italia hasta El Pinar. Sobre los tiempos de viaje, se espera que pueda hacerse Independencia-Tres Cruces en diez minutos.

En Tres Cruces no habrá trasbordo y las líneas continuarán por esos corredores. Según el presidente Yamandú Orsi, esta opción no es mejor que la anterior, sino distinta, y requerirá estudios técnicos y consultas antes de su definición.

La decisión final quedará en manos de una agencia integrada por el gobierno y las intendencias. Orsi remarcó que la obra deberá comenzar en 2027 y sostuvo que la nueva propuesta, aunque sin las ventajas del túnel, puede resolver el sistema con otros beneficios como menores costos y tiempos de ejecución. También afirmó que no habrá consulta a la ciudadanía y que el proyecto cuenta con financiamiento y generará unos 2.500 puestos de trabajo.

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