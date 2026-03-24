Denunciarán penalmente a maestra de la Escuela 199 de Colón por maltrato a alumnos

El abogado de los padres denunciantes de la Escuela N.º 199 del barrio Colón , Rodrigo Rey, informó a Subrayado que en las próximas horas presentará una denuncia penal por episodios de maltrato hacia alumnos por parte de una maestra de educación inicial.

El caso surge a partir de denuncias de un grupo de padres de la escuela . Cecilia, una de las madres, contó a Subrayado que su hijo no quiere asistir a clases porque le tiene miedo a la docente. Además, en redes sociales circula un video en el que se observa a la maestra gritarle y retarlo. “No es manera de tratar a un niño”, señaló.

La madre explicó que, si bien la docente no le pega, lo apura, le exige que “se ponga las pilas”, lo levanta y se lo lleva a otro lugar. Agregó que su hijo llora desde hace días y le dice que la maestra es mala y que lo trata mal. “Yo le creí cuando vi el video y le pregunté a él y ahí él me contestó que le tenía miedo a la maestra”, dijo.

TESTIMONIOS PADRES

Cecilia también aseguró que otros niños relatan situaciones similares y que algunos son puestos en penitencia en una silla en el pasillo durante períodos largos. “Ellos le tienen terror a la famosa silla en el pasillo”, afirmó.

Cecilia hizo la denuncia en una seccional policial, donde le recomendaron acudir a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Antes, los padres habían planteado la situación ante la Dirección de la escuela con el objetivo de que se cambie a la docente. También indicó que otro de sus hijos fue alumno de la misma maestra el año pasado y que vivió episodios similares.

Desde Primaria se informó a Subrayado que el caso fue derivado a Inspección para evaluar las denuncias y que se resolvió designar a otra docente para trabajar en dupla con la maestra denunciada mientras avanza la investigación.