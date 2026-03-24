El abogado de los padres denunciantes de la Escuela N.º 199 del barrio Colón, Rodrigo Rey, informó a Subrayado que en las próximas horas presentará una denuncia penal por episodios de maltrato hacia alumnos por parte de una maestra de educación inicial.
Denunciarán penalmente a maestra de la Escuela 199 de Colón por maltrato a alumnos
El abogado de los padres denunciantes, Rodrigo Rey, anunció que en las próximas horas presentará la denuncia. Primaria dispuso una docente en dupla mientras se investiga el caso.
El caso surge a partir de denuncias de un grupo de padres de la escuela. Cecilia, una de las madres, contó a Subrayado que su hijo no quiere asistir a clases porque le tiene miedo a la docente. Además, en redes sociales circula un video en el que se observa a la maestra gritarle y retarlo. “No es manera de tratar a un niño”, señaló.
La madre explicó que, si bien la docente no le pega, lo apura, le exige que “se ponga las pilas”, lo levanta y se lo lleva a otro lugar. Agregó que su hijo llora desde hace días y le dice que la maestra es mala y que lo trata mal. “Yo le creí cuando vi el video y le pregunté a él y ahí él me contestó que le tenía miedo a la maestra”, dijo.
Padres de alumnos de escuela de Colón denuncian a maestra por episodios violentos; Primaria tomó el caso
Cecilia también aseguró que otros niños relatan situaciones similares y que algunos son puestos en penitencia en una silla en el pasillo durante períodos largos. “Ellos le tienen terror a la famosa silla en el pasillo”, afirmó.
Cecilia hizo la denuncia en una seccional policial, donde le recomendaron acudir a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Antes, los padres habían planteado la situación ante la Dirección de la escuela con el objetivo de que se cambie a la docente. También indicó que otro de sus hijos fue alumno de la misma maestra el año pasado y que vivió episodios similares.
Desde Primaria se informó a Subrayado que el caso fue derivado a Inspección para evaluar las denuncias y que se resolvió designar a otra docente para trabajar en dupla con la maestra denunciada mientras avanza la investigación.
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