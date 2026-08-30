Imputaron por intento de homicidio a dos hombres que agredieron a otro en Maldonado

Dos hombres de 30 y 29 años fueron imputados por intento de homicidio en Maldonado.

El hecho por el que se los investiga ocurrió en la noche del viernes, en Sarandí y Enrique Brunett.

La Policía recibió un llamado por dos hombres que agredían a otro en esa dirección y al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en el piso. Fue trasladada a un centro asistencial.

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Comenzó entonces la investigación, que llevó a la detención del hombre de 30 años en calle Sarandí, y del de 29 en avenida Roosevelt y Cabildo. Ambos tienen antecedentes.

Este sábado, fueron imputados con prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.